Fabián Doman regresó a la TV este fin de semana como invitado de Entre nos, el ciclo que Tomás Dente conduce por Net TV y allí habló largamente sobre su carrera en los medios, y también sobre su vínculo con sus colegas, en especial con Beto Casella.

Tomás le preguntó a Fabián si le gusta verse en la TV y éste contó que solamente cuando aparece en Bendita (El nueve). “Me río mucho. Me costó mucho, pero a Bendita le debo parte de mi carrera. El que no entiende que Bendita solo te ayuda, no entendió este medio”, arriesgó.

“Aún en la crítica, Bendita te ayuda”, agregó Doman y explicó que todavía hay gente que trabaja en medios que no los entienda. Más tarde, Dente puso al aire un saludo de Casella, que le enviaba “un abrazo eterno” y eso motivó una revelación de Fabián sobre el vínculo con su colega.

FABIÁN DOMAN EXPUSO SU VÍNCULO INÉDITO CON BETO CASELLA

“Tenemos una discusión con Beto sobre qué porcentaje de lo que soy se lo debo a Bendita y yo digo más de lo que dice él”, aclaró el invitado. Además, Doman contó que Casella le insiste para que regrese a la TV en un formato similar a Cuestión de peso.

“Quiere que deje lo periodístico y que me vean más como conductor versátil”, agregó Doman, que calificó a su colega de “buen tipo”. “Él es una persona que está más enfocada a saber si el camarógrafo no llegó a fin de mes que a hacer un programa”, reveló, y contó que en alguna ocasión les ha prestado dinero a los técnicos.

“Tengo por él un cariño entrañable y son esas relaciones que pasan los años y siguen, y siguen de llamarnos. Yo lo consulto en general a él antes de hacer algo, y después viene esa anécdota (…) en la que se juntaron en un pasillo con Santiago del Moro para convencerme que hable en TV”, dijo y recordó que dio una entrevista de más de una hora en Infama.

