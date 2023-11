Desde hace muchos meses, la producción de Bendita bajó la intensidad de los informes contra Yanina Latorre luego del enfrentamiento judicial que protagonizaron la panelista y Beto Casella, aunque siguen volando los misilazos de un lado y el otro.

Este martes, tras la difusión de la lista de nominados de los premios Martín Fierro de la moda, Ángel de Brito abrió un debate sobre este evento que conducirá junto a Valeria Mazza el próximo 2 de diciembre por América.

Beto Casella apostó a la vasectomía para que su pareja dejara de tomar pastillas. (Foto: instagram/elbetocasella)

En este sentido, De Brito discutió con sus “angelitas” sobre el estilo fashion de Susana Roccasalvo, que según él es una gran ausente en las nominaciones por su delicado estilo, y Yanina Latorre lo cruzó, negando que se mereciera ese privilegio.

YANINA LATORRE FULMINÓ EL ESTILO DE BETO CASELLA Y LO COMPARÓ CON JORGE RIAL

“Roccasalvo tiene un pelo antiguo, un maquillaje antiguo, un look antiguo, medias que ya no se usan, y la mini muy corta y la ropa es antigua”, justificó Yanina, con polémica de por medio. “Que algo no te quede mal no quiere decir que estés bien vestido”, aclaró Yanina.

“Igual que no te quede mal ya es un montón”, reconoció Ángel, aunque Matilda Blanco aseguró que Roccasalvo “se cuida mucho” y “no siempre está tan correcta y a veces sí la pega”. En ese momento, Ángel de Brito mostró un tweet de Jorge Rial en el que bromeaba sobre el look informal de Luis Ventura.

“¿Ven? Jorge Rial se viste bien y no es mi mejor amigo. Me encanta como se viste”, señaló Yanina. “¿Te gusta cómo se viste Rial?”, insistió Ángel y ella le respondió con contundencia: “Con los años mejoró un montón. Beto Casella, pobre, no”.

