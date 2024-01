Frontal y directa, Noelia Marzol blanqueó que la incomodó que Flor Vigna promocione su nueva canción, PicaFlor, hablando de su pasado amoroso en común en Bailando 2023 porque en el programa estaba su marido, Ramiro Arias, y sus dos hijos.

Visiblemente enojada, la bailarina le dio un móvil a LAM y reconoció que los “picaflores” que tuvieron un romance tanto con ella como con Vigna fueron Nicolás Occhiato y Mati Napp. Y lanzó un sincericidio sobre la nueva canción de Flor.

“¿Te gustó el tema PicaFlor?”, le preguntó Ángel de Brito a Noelia, quien sin dudar expresó: “No lo escuché. Te juro que no lo escuché”.

NOELIA MARZOL EXPLICÓ SU ENOJO CON FLOR VIGNA

“Yo no tengo que ir a buscarla a Flor para hablar. En todo caso que venga ella, cara a cara, y me pida disculpas. No tengo ningún problema”, manifestó Noelia, tras destacar que la enojó que la cantante hable de su pasado amoroso estando su marido y sus hijos al lado.

“Ustedes me conocen, yo soy muy tranquila, pero no se metan con mi familia porque ahí hay un límite”, finalizó Marzol, contundente con su colega.