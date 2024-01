En plena promoción de PicaFlor, la explosiva canción que le dedicó a su ex Nico Occhiato y a su examiga Flor Jazmín Peña, Flor Vigna hizo su participación en Bailando 2023 y mandó al frente a Noelia Marzol.

La cantante, que está reemplazando momentáneamente a Pampita en el programa de Marcelo Tinelli, contó que con Marzol compartieron a dos hombres e hizo ruborizar al marido de Noelia, Ramiro Arias, que había ido a verla bailar con sus dos hijos.

FLOR VIGNA Y NOELIA MARZOL ESTUVIERON CON DOS “PICAFLORES”

Marcelo Tinelli: -Flor me dijo que PicaFlor está dedicado a Nico Occhiato y a otros picaflores también.

Flor Vigna: -Sí. Es más, con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Es una señora con muchos códigos.

Noelia Marzol se agarra la cabeza y mira a su marido, Ramiro Arias.

Tinelli: -Justo acá está el marido y lo puso colorado. El pasado es pasado.

Ramiro Arias: -Es el pasado.

Vigna: -Le llegó uno mejor.

Tinelli: -Han compartido un picaflor.

Noelia Marzol: -Ramiro sabe todo. Estuve tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo.

Vigna: -Lo lindo es que ella tiene códigos para todo.

Ángel de Brito: -¿Quién era el picaflor que compartieron? ¿Hoppe?

Vigna: -No, Hoppe no. Aparte es mi jefe y está Maca (Rinaldi) allá.

Tinelli: -¿Usted salió con Flor Vigna?

Fede Hoppe: -No.

Tinelli: -¿Usted salió con Noelia Marzol?

Hoppe: -Sí.

De Brito: -Entonces ¿quién es el picaflor? ¿Jony Lazarte?

Vigna: -No, no. Él es fiel... Pero ahora me acordé de que con Noe compartimos dos picaflores. Pero después vino un Ramiro, un Castro, una Maca para Hoppe. Eso es lo lindo de haber compartido un picaflor. Pero Hoppe está descartado.

Tinelli: -¿Son picaflores que han estado en el certamen?

Vigna: -Sabés que sí.

De Brito: -Que diga algo Noelia que está muy calladita.

Vigna: -No, ¡no digas!

La Tía Sebi: -¿Mati Napp?

Vigna: -No, no fue Mati Napp.

Marzol: -Yo voy a dejar que responda Flor, que tomó la iniciativa. Yo conocí a un montón de gente, pero estoy enamorada de mi marido.