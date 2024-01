Mientras China Suárez, Pampita, Ana García Moritán y Sarah Burlando, entre muchas otras famosas, se suman a la tendencia del estilo “coquette”, Estefanía Berardi se la juega con un look “mojado” tan sensual como original que compartió a través de sus stories de Instagram.

La panelista de Mañanísima y Pocos Correctos, programas que se emiten por eltrece, se puso un minivestido animal print con escote profundo al que hizo dialogar con un makeup y un hairstyle muy sensual, al que suelen recurrir las famosas para las entregas de premios.

Estefi impactó con su cabello efecto mojado, el famoso estilo “wet hair”, que es ideal para mantener el rostro despejado y resaltar el maquillaje. Eligió sombras cobrizas para los ojos, un delineado negro muy sutil y un labial entre rosa y marrón. “¿Cuánto este look estilo mojado?”, les preguntó a sus fans. ¿Da o no da?

ESTEFANÍA BERARDI APUNTÓ CONTRA QUIENES CRITICAN SU CUERPO

En un sincero ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, la panelista Estefanía Berardi hizo un picante descargo contra los haters que critican su cuerpo. Contundente, apuntó contra los usuarios que se burlan de ella por ser “tan delgada”.

“¿Te comentan por ser tan delgada? Odio esa parte de mi vida y la gente no entiende que es genética...”, le consultó una seguidora, que se identificó con la panelista de Mañanísima y Poco Correctos (eltrece).

“Sí... Y si fuese distinta, también me dirían algo. El que está al pedo, vive tu vida porque no tiene una vida propia... Y, en el fondo, lo tomo como un gesto de admiración. Si no fueses importante, no te dedican su tiempo”, sentenció Berardi, segura de sí misma.