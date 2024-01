Juliana “Furia” Scaglione, la participante favorita de los televidentes, que a pesar de ser nominada una y otra vez permanece en la casa, tuvo una tremenda reacción al ver a su compañera, Rosina, dándole besos en los pies a Isabel, a quien llama “la señora”.

En diálogo con una compañera, mientras ambas hacían ejercicio, Furia admitió que quedó impactada al ver a Rosina masajeando y besando los dedos de los pies de Isabel. E hizo un gesto que evoca el “asco”.

“No puedo creer que esa mujer le haga masajes en los pies a la señora”.

“No puedo creer que esa mujer le haga masajes en los pies a la señora”, expresó, totalmente desconcertada, mientras su compañera se sentía identificada con su sentir. En redes, el video se viralizó y los usuarios también admitieron que la reacción de furia los “representa”.

BRIAN LANZELOTTA APUNTÓ CONTRA EL DEBATE Y EL CONDUCTOR, SANTIAGO DEL MORO

“La igualdad de la que todo el mundo habla, ¿dónde está? Porque si hubiese sido al revés, como fue en mi caso, ¿qué pasaba? El pibito estaba fuera de la casa, pero no, como fue la piba y es la que les garpa en el programa porque les sostiene el reality, entonces la dibujaron”, se quejó Brian.

Acto seguido, apuntó contra quienes hacen Gran Hermano 2023. “El panel defendiendo lo que pasó, haya sido mucho o haya sido poco, el contacto físico existió. Acá también hubo contacto físico de una mujer hacia un hombre, pero no pasa nada. Santiago del Moro avalando lo que pasó, cuando él en su programa de radio había hablado de mi tema y dijo que a mí no me invitaría a su programa”, cerró, enojado.