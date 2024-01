El cachetazo de Juliana “Furia” Scaglione a su compañero de Gran Hermano 2023, Williams “Paisa” López, indignó a Brian Lanzelotta quien, en 2015, fue expulsado de la casa tras haber ejercido violencia contra su novia de aquel entonces, Marian Farjat, durante una pelea.

En este contexto, el exparticipante de Gran Hermano apuntó contra la producción de la edición actual por no haber expulsado a Furia. “Dije ‘voy a esperar a ver qué sanción o qué dice Gran Hermano con respecto a lo que pasó hoy entre Furia y el Paisa’. Lo comparé con lo que pasó conmigo, en mi edición, y a mí me echaron por mucho menos”, se quejó en Instagram.

Acto seguido, rememoró cuando lo echaron a él y remarcó que lo que pasó con Marian fue “mucho menor” que el cachetazo de Furia a su compañero. “Por mucho menos me echaron como un violento, como un golpeador. Me hicieron pasarme por todos los programas para pedir perdón por algo mucho menor que esto, lo que no quiere decir que no haya estado mal, pero en este caso se avala, quiere decir que está bien”, admitió.

BRIAN LANZELOTTA APUNTÓ CONTRA EL DEBATE Y EL CONDUCTOR, SANTIAGO DEL MORO

“La igualdad de la que todo el mundo habla, ¿dónde está? Porque si hubiese sido al revés, como fue en mi caso, ¿qué pasaba? El pibito estaba fuera de la casa, pero no, como fue la piba y es la que les garpa en el programa porque les sostiene el reality, entonces la dibujaron”, se quejó Brian.

Acto seguido, apuntó contra quienes hacen Gran Hermano 2023. “El panel defendiendo lo que pasó, haya sido mucho o haya sido poco, el contacto físico existió. Acá también hubo contacto físico de una mujer hacia un hombre, pero no pasa nada. Santiago del Moro avalando lo que pasó, cuando él en su programa de radio había hablado de mi tema y dijo que a mí no me invitaría a su programa”, cerró, enojado.