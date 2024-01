Juliana “Furia” Scaglione, la participante del momento desde que Gran Hermano 2023 debutó en la pantalla de Telefe, acaba de cumplir un impactante récord en la historia de Gran Hermano, que destacó el comunicador Federico Bongiorno en X.

El joven, que forma parte del equipo de LAM, encontró una llamativa similitud entre furia y Viviana Colmenero, quien ganó la tercera edición del reality y suele asistir al programa de Ángel de Brito para analizar las estrategias de los participantes.

“Furia se convierte en la segunda persona en la historia de Gran Hermano en ir a los tres primeros teléfonos y pasarlos... La primera fue Viviana Colmenero, ganadora de la tercera edición”, expresó “Fefe”, deslizando que Furia va por buen camino.

BRIAN LANZELOTTA APUNTÓ CONTRA EL DEBATE Y EL CONDUCTOR, SANTIAGO DEL MORO

“La igualdad de la que todo el mundo habla, ¿dónde está? Porque si hubiese sido al revés, como fue en mi caso, ¿qué pasaba? El pibito estaba fuera de la casa, pero no, como fue la piba y es la que les garpa en el programa porque les sostiene el reality, entonces la dibujaron”, se quejó Brian.

Acto seguido, apuntó contra quienes hacen Gran Hermano 2023. “El panel defendiendo lo que pasó, haya sido mucho o haya sido poco, el contacto físico existió. Acá también hubo contacto físico de una mujer hacia un hombre, pero no pasa nada. Santiago del Moro avalando lo que pasó, cuando él en su programa de radio había hablado de mi tema y dijo que a mí no me invitaría a su programa”, cerró, enojado.