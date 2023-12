Carolina Alurralde rompió el silencio sin filtros en Socios del Espectáculo, programa en el que reveló el verdadero motivo de su separación de José “El Principito” Sosa. “Fue por sus infidelidades”, dijo con contundencia.

Automáticamente Mariana Brey puso en escena a Camila Homs, la actual pareja del futbolista, para saber si la había engañado con ella.

CAROLINA ALURRALDE REVELÓ SI SE SEPARÓ DE JOSÉ SOSA PORQUE LE FUE INFIEL CON CAMILA HOMS

Carolina Alurralde: -Con José estuvimos 17 años casados. También tengo a las mellizas. Me costó 10 años hacer un tratamiento de fertilidad para quedar embaraza. La relación fue muy fuerte. Nosotros éramos muy pegados. Pero después de tantos años la vida te va llevando por distintos caminos y te va haciendo atravesar engaños, infidelidades. Vidas como paralelas…

Mariana Brey: -¿Ese es el motivo por el cual te separaste?

Carolina: -Sí. Ese es el motivo por el cual me separo.

Mariana: -Entre esas traiciones e infidelidades, ¿aparece el nombre de Camila Homs?

Carolina: -No, yo ya estaba separada… Pero cuando me separé yo estaba muy triste. Para mí fue horrible. A mí me dolió muchísimo tener que separarme. Si fuese por mí hubiese seguido. Yo era medio Susanita y perdonaba siempre.

Carolina Alurralde y José Sosa se casaron en 2016. Tres años después el matrimonio llegó a su final. Camila Homs ingresó en la vida del futbolista recién en 2023. Fue a mediados de este año que la modelo y expareja de Rodrigo de Paul confirmó su noviazgo con Sosa.