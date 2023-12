Después de que Yanina Latorre deslizara que Carolina Alurralde, exesposa de José Sosa, no se hacía cargo de sus hijas, las gemela Rufina y Alfonsina, la mujer salió a cruzar a la panelista y terminó metiéndose con Camila Homs, actual pareja de su ex, a quien cuestionó por la crianza de los hijos que tuvo con Rodrigo de Paul.

“El padre no puede ver a sus hijos. Ella vive acá, el padre allá y, sobre todas las cosas, no van nunca con el papá. Eso es horrible para los chicos”.

“Ella sabe sobre mi vida. Ellos viven juntos y ese simple hecho hace que sepa la cotidianeidad de los días y de las cosas que me pueden suceder. Hoy no pongo las manos en el fuego por nadie. Lo más probable es que él se lo haya dicho porque yo ya no lo conozco. No sé quién es. Es una persona totalmente distinta”, aseguró, picante en Socios del espectáculo.

“Las chicas viven conmigo y pueden ir cuando quieren a lo del papá. Por eso yo voy a contestarle a Camila. Que ella se fije que hizo un divorcio millonario, por lo que vi en la tele y lo que se supo”, empezó diciendo la exesposa del Principito, filosa contra la modelo.

CAROLINA ALURRALDE, LA EX DE JOSÉ SOSA, CUESTIONÓ A CAMILA HOMS POR LA CRIANZA DE SUS HIJOS

“Además, el padre no puede ver a sus hijos. Ella vive acá, el padre allá y, sobre todas las cosas, no van nunca con el papá. Eso es horrible para los chicos. Mis hijas van todas las veces que quieren con el papá”, arremetió, mientras Paula Varela defendía a Camila y De Paul al decir que ese acuerdo “fue algo consensuado entre los padres”.

También Carolina recordó cómo se enteró de que el futbolista salía con la ex de Rodrigo de Paul. “Me enteré por mis hijas. Me dijeron ‘papá está saliendo con Camila Nicole Homs’. Yo dije ‘guau, que loco, mirá vos’. Me resultó rarísimo”, aseveró.

“Las nenas lo tomaron bien y se llevan bárbaro con los nenes y la quieren mucho a Camila. Esto no pasa por ella, ni por la relación que tienen mis hijas con ella. Me alegra un montón y que si es feliz, que sea feliz. Mis enojos son con él. Por desconocerlo. Una persona con la que compartí muchos años y eso a mí me duele”, se sinceró.