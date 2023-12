Desde los 18 años, en una relación que se extendió durante 17 años, José Sosa estuvo en pareja con Carolina Alurralde, con quien se convirtió en padre de mellizas. Separada del futbolista, quien sale hoy con Camila Homs, en medio de la polémica, la mujer habló por primera vez en Socios del espectáculo después de que le molest unas declaraciones de Yanina Latorre.

“Me llega que ella decía que yo tengo problemas psiquiátricos y que por eso no estaba con mis hijas. Que yo las había abandonado. ¡Una cosa loquísima!”.

“Yo salí a hablar porque me llega la información de que Yanina Latorre estaba hablando de mí. Primero dijo en un audio que yo tenía problemas de consumo y que no me hacía cargo de mis hijas. Que por eso el padre estaba a cargo de ellas”, aseguró la exesposa del jugador, con quien supo vivir en Alemania, Italia, Ucrania y Turquía.

“Después de la tele me llega otra información de que ella decía que yo tengo problemas psiquiátricos y que por eso no estaba con mis hijas. Que yo las había abandonado. ¡Una cosa loquísima!”, se despachó.

LA EXESPOSA DE JOSÉ SOSA LE DEDICÓ TREMENDAS FRASES A YANINA LATORRE

“Para mí ella es una enferma al decir esas cosas. Primero porque una enfermedad, como puede ser el consumo o psiquiátrica, le pasa a mucha gente. Me parece que tocar ese tema con tanta liviandad requería que me acerque a Juan Etchegoyen para que yo le comente de mi enojo”, lanzó, contra la panelista.

Allí también contó por qué rompió con el jugador. “Siempre lo acompañé en todas, en las buenas y en las malas. La vida me llevó a atravesar engaños, infidelidades, vidas paralelas, dobles vidas”, se sinceró.

“Yo salgo a responderle a Yanina Latorre porque a ella también la engañaron y sabe lo que es pasar un momento de esos. Para mí fue muy triste. Me dolió muchísimo tener que separarme. Si hubiera sido por mí, hubiera seguido. Yo era Susanita. Perdonaba siempre”, expresó.