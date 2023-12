Luego de haberse despedido oficialmente del Bailando 2023, la exparticipante Camila Homs estuvo presente en la final de la Copa Argentina. Muy contenta, celebró la consagración de Estudiantes de la Plata, equipo en el que juega su pareja, José “El Principito” Sosa.

“Amor de mi vida. ¡Qué felicidad! Disfrutalo que te lo merecés mucho. Te amo con todo mi corazón”, le escribió Cami a José junto a cariñosos emojis, al pie de una foto abrazados en el estadio, en pleno festejo.

Acto seguido, Cami compartió más fotos vía stories de Instagram. Sin embargo, fue el video lo que enterneció a sus fans. Se los pudo ver abrazados y a los besos. Además, se la escucha a ella diciéndole “te amo”, antes de que él volviera a celebrar este espectacular triunfo con sus compañeros. ¡Afianzados!

CAMI HOMS HABLÓ DE SU NOVIAZGO CON JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA

Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa: “Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos muy bien, muy contentos”.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.