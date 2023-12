Las últimas horas tomó fuerza una versión que asegura que Camila Homs y José Sosa están esperando su primer hijo juntos. Socios del espectáculo fue a consultarle a Carolina Alurralde, la ex del futbolista, quien prácticamente confirmó el rumor.

“Me lo contaron mis hijas. Me dijeron que el papá les preguntó si estarían contentas de que venga un bebé en camino, o algo así. Así que para mí está embarazadísima”.

“Mi divorcio es sumamente importante para mí porque me enteré que se casan. ¿Puede ser?”, empezó diciendo, picantísima en el ciclo de eltrece.

“¡Qué bueno! Me alegra un montón y entonces, con más razón, quiero que se haga el divorcio de una vez por todas. También entre tantas cosas me enteré que se van a vivir juntos, se alquilaron una casa y van a compartir las familias. Van a hacer una unión de las familias”, señaló, irónica.

LA EX DE JOSÉ SOSA ASEGURÓ QUE CAMILA HOMS ESTÁ “EMBARAZADÍSIMA”

Pero cuando le preguntaron a la exesposa del jugador si creía en las versiones de embarazo de la ex de Rodrigo de Paul, fue rotunda. “Sí, recontra. Eso me lo contaron mis hijas. Me dijeron que el papá les preguntó si estarían contentas de que venga un bebé en camino, o algo así. Así que para mí está embarazadísima”, sentenció, picante.

“El padre les dijo eso, se van a vivir juntos, dejó el Bailando y se casa. Es un montón, ¿no?”, afirmó Carolina, quien con el Principito son padres de Alfonsina y Rufina. “Es una sensación y es una cadena de cosas que certifican que está embarazada”, siguió.

Cuando le consultaron a la mujer cómo le caía la noticia, fue más allá. “Yo me quiero divorciar, señor. Es lo único que quiero. Quiero que sea feliz y yo también serlo. A mí esto me clava, no puedo seguir mi vida. Lo único que deseo si todos los rumores son ciertos, les deseo lo mejor pero que me permitan hacer mi vida, tanto él como ella”