En una de las tantas charlas que se dio entre los participantes que ingresaron a Gran Hermano 2023, Emmanuel no pasó por alto que se refirieran al supuesto romance de Eugenia “la China” Suárez y Marcos Ginocchio, y fue contundente con su reacción.

“¿Qué te importa con quién está la China Suárez? Hoy te voy a atacar. ¿Qué importa con quién está? Estoy harto de que hablen de con quién con está, o con quién no está”, lanzó el joven, sin filtro, frente a todos.

“¿No pueden hablar de lo diosa e icónica que es? Es una bomba, linda, hermosa. Buena mina, escandalosa también”, cerró, dejando en claro su postura sobre los comentarios y críticas que fueron para la actriz y cantante.

¡Qué momento!

¿CÓMO QUEDÓ LA PRIMERA PLACA DE NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2023 CON LA DECISIÓN DE LA LÍDER SEMANAL?

A pocos días de que comenzara una nueva edición de Gran Hermano, los participantes tuvieron su primera gala de votación y Juliana “Furia” Scaglione, Zoe Bogach, Hernán Ontivero y Catalina Gorostidi debutaron en la placa de nominados.

Sin embargo, luego de que Sabrina Cortez se convirtiera en la líder semanal (lo que le dio el derecho de salvar a un nominado y mandar a otro compañero a placa), la joven optó por darle una segunda oportunidad a Camila y que Williams López sea quien dirima su suerte el próximo domingo cuando el público elija al primer eliminado del reality de Telefe.

Horas antes, Furia se había mostrado muy enojada con el resto de los hermanitos por este resultado: “Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra”, comenzó diciendo.

“Si yo quiero caminar y hacer chistes y decir pelot…, es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cag… de risa de mí por cómo soy de personalidad, ¿sí? Dejen de decirme ‘Juli, basta’, ‘Furia, pará’. O sea, más me dicen eso, más ganas de irme me dan”, agregó.

Y cerró, firme: “¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero, y la vivo hace años, bolu… Ustedes se van a quedar acá adentro, literal, y yo ya sé lo que pasa conmigo, porque lo sé, porque me pasa en la vida en general. A mí me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene. Listo, relajen. Si no quiero que me abracen, no me abracen, si les digo que me toquen y me arranquen no lo hagan”.