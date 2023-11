Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, según la periodista Laura Ubfal fue elegido por “la gaseosa más famosa del mundo” para ser el protagonista de un comercial navideño.

La comunicadora, quien no nombró a la marca pero deslizó que se trataría de Coca Cola, reveló que el modelo ya viajó Finlandia para formar parte de las grabaciones de la publicidad que podrá verse a fin de año.

De la mano de la agencia que lo representa, Multitalent, Marcos ya está en Helsinki, formando parte del clima navideño recreado por la marca año tras año, en el que se pondrá en el centro de la escena junto a Papa Noel en diversas partes del mundo.

¿QUÉ DIJO LUCCA BARDELLI SOBRE MARCOS GINOCCIO?

Antes de cerrar, Lucas apuntó contra Julieta tras su cruce con Marcos en PH Podemos Hablar, y remarcó que le molesta que lo sigan nombrando.

“Escuché que me nombró Marcos en la televisión el otro día, no sé por qué y se lo diría a Juli, no entiendo por qué cuando le nombran a mí y esas cosas como que no me muestren o el innombrable, a mí Marcos me nombró y no me pareció desubicado, nombró al ex y lo vi como normal por parte del chabón. Se hizo más incómodo por la reacción de ella y me pareció al pedo, no hice nada malo yo, me pareció forzado, no sé por qué le pasa eso a Juli, siento que ella lo tiene como un peso. Me doy cuenta como que ella me quiere lejos y le quedó la escena de los haters, no me siento zarpado yo, hice las cosas bien y no quieren que le hablen de mí”, se quejó.

“No hice nada para que sea tan así pero si lo vive así está bien, a mí no me lastima ya que se hable de nuevas relaciones de ella, yo cuando suelto, suelto del todo. En mi algoritmo no veo nada de ella ni de Gran Hermano, si quiere estar con alguien va a estar y no hay ninguna limitación”, cerró, con firmeza.