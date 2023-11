Nati Jota reveló en su programa Sería Increíble el mejor piropo que le dijeron durante una cita. “Ayer me dijeron un piropo, el más lindo de los últimos cinco meses...”, comenzó la comunicadora, antes de sumergirse en la divertida anécdota.

“Estábamos hablando de política y se mordió el labio de abajo, me miró así y me dijo ‘vos sos como Argentina’”, contó Nati. “¿Cada vez peor?”, le preguntó un colega, haciendo estallar de risa a todos en el piso.

Sincera, la periodista admitió que no entendió del todo qué le quisieron transmitir, pero que igualmente lo recuerda con cariño. “Fue el mejor piropo que me dijeron, yo soy patriota. Los amo tratando de revivir ese muerto de piropo”, cerró Nati, cómplice con sus compañeros que lanzaron sus hipótesis, como que el chico le habrá querido decir “vos tenés todos los paisajes”. ¿Será?

NATI JOTA REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR A UN MÉDICO Y NO AUTOMEDICARSE

“Automedicarse está mal y yo soy re cagona. Me acuerdo cuando me saqué las muelas de juicio y me moría de dolor, pero no quería seguir tomando el remedio porque había googleado que si tomabas varios días seguidos se te podía romper el intestino y después morir. No me den bola, es algo que googlee, pero tampoco abusen, mejor hablen con un doctor”, cerró, con claridad.