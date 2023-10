Por primera vez, Nati Jota les mostró a sus seguidores de Instagram un fragmento de su diario íntimo, en el que escribe a diario. Esta vez, mostró lo que volcó a papel cuando se reencontró con su expareja tras tres meses sin verse; una de las situaciones de su vida que más nervios le generaron.

“No me imagino así ni los nervios de ir al Bailando y no se me ocurre un ejemplo más grave que ese, solo este. Ni sé si estoy feliz de lo nerviosa que estoy; que llegue ya, que empiece ya y que no termine nunca... A diferencia de todas las otras instancias que nos dan nervios”, había escrito.

“Esto lo escribí mientras esperaba a que llegara la persona con la que me había separado hacía tres meses. Desde entonces, no lo veía. Mi letra es horrenda, pero juro que está mucho más garabateada de lo nerviosa que estaba. Temblaba. Escribí hasta que sonó el timbre, literalmente”.

