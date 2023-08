Con la camiseta de River puesta, Nati Jota cumplió su sueño de patear la pelota al arco en medio del estadio Monumental colmado de hinchas que, atentos, esperaban con ansias ver si metía el tan ansiado gol.

Nati pateó con fuerza la pelota y, al instante, se cayó “de cola” al pasto. Seguramente, estaba mojado. Además, la conductora no contaba con los botines necesarios, sino con unas zapatillas que no le brindaron la estabilidad necesaria.

“Natuti, vas a patear para un monumental lleno, no hagas papelones...”, expresó Nati, riéndose de sí misma, al pie del desopilante video del blooper frente a los hinchas de River. ¡Puede pasar!

LA RESPUESTA QUE RECIBIÓ DE UN SEGUIDOR SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Tras publicar una historia en la que explica con humor su situación sentimental, un seguidor le respondió a Nati Jota y ella lo retrucó.

“Si debes estar tiesa para que no te dejen por ahí no es”, dijeron a la influencer y ella le contestó: “No me digas que no estoy siendo un libro de autoayuda certificado”.

“Sino una tipa que hace lo que puede. Igual a veces pienso que estoy un poco loca y entiesarme un poco no es solo por el otro sino que estaría un poco bien para mí”, cerró.