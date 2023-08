Si bien Nati Jota es famosa desde hace tiempo, ella también tiene a sus ídolos, a los que no dudaría en pedirles una selfie si se los cruza en un evento o durante un proyecto laboral.

En este contexto, la conductora, que tiene su propio programa en Olga, se encontró en una fiesta con un músico de rock de quien es fanática desde hace años.

“Y por fin lo tuve a mi misma altura ja, ja, ja... Aguante Las Pastillas del Abuelo”.

Ni bien Nati vio al Piti Fernández, le pidió una foto que, acto seguido, compartió a través de sus stories de Instagram. “Y por fin lo tuve a mi misma altura ja, ja, ja... Aguante Las Pastillas del Abuelo”, cerró Nati, fan de la banda de rock argentino.

LA RESPUESTA QUE RECIBIÓ DE UN SEGUIDOR SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Tras publicar una historia en la que explica con humor su situación sentimental, un seguidor le respondió a Nati Jota y ella lo retrucó.

“Si debes estar tiesa para que no te dejen por ahí no es”, dijeron a la influencer y ella le contestó: “No me digas que no estoy siendo un libro de autoayuda certificado”.

“Sino una tipa que hace lo que puede. Igual a veces pienso que estoy un poco loca y entiesarme un poco no es solo por el otro sino que estaría un poco bien para mí”, cerró.