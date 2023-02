Mariana Brey y una picante teoría sobre la pelea entre Romina Manguel y Nati Jota: “¿No será por un novio?”

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich y sus panelistas se metieron de lleno en el conflicto que estalló entre Romina Manguel y Nati Jota, y Mariana Brey se despachó con una picante teoría que tenía como epicentro al novio de la periodista, mucho más joven que ella.

Rodrigo Lussich explicó que la pelea entre la periodista y la influencer comenzó cuando esta última pidió cuentas o canales de streaming para ver videos sobre política argentina y Romina Manguel le ofreció ayuda con un canje.

“Es una guerra impensada entre Romina Manguel y Nati Jota. ‘Yo te asesoro en política e historia y vos asesorame en el mundo del entrenamiento’, como un intercambio. Nati Jota le clava el visto, nunca le contesta y a su vez, Romina Mangel cuenta esto y empieza a despacharse y va engranando porque le meten ficha y se pone picante”, recordó Lussich.

ROMINA MANGUEL CRUZÓ FUERTE A NATI JOTA POR NINGUNEARLA

De esta manera, Manguel se despachó con todo contra la influencer en su programa de Radio con vos. “¿Qué le aportó al mundo Nati Jota?”, preguntó, y cuando le dijeron que ganó un Martón Fierro digital, estalló: “Darín te contesta. Darín es educado, Darín va a los Oscars. Nati Jota…”, dijo.

“Uno le pone ganas, pero así es muy difícil”, señaló Manguel, dolida, y explotó contra la rubia. “Ay, qué desagradable que sos Nati Jota. Sos tan desagradable flaca, andá a buscarte tiktokers de historias, hacé sentadillas”, le espetó.

Sin embargo, la prédica de Manguel tuvo su réplica cuando Nati Jota le contestó y se disculpó con ella por no haberle respondido, aduciendo que se le pasó el mensaje entre los muchos que recibe a diario.

LA PICANTE TEORÍA DE MARIANA BREY SOBRE EL CRUCE ENTRE NATI JOTA Y ROMINA MANGUEL

Tras este intercambio, Manguel habló con los socios y se mostró arrepentida de su accionar. "Le pedí perdón, estuve mal. No la ataqué, lo que me pasó fue que me levanté una mañana y ví que ella había puesto en Twitter que tenía ganas de saber de política, de historia, de no sé, temas que a mí me recontra me interesan y me gusta que las nuevas generaciones, por ahí yo tengo 50 y ella tiene veintipico de años, les interese el tema", le dijo al cronista Santiago Riva Roy.

"No me gusté en ese lugar, me equivoqué y la verdad que ella estuvo mucho más elegante que yo. Lo tengo que decir", dijo Manguel para cerrar el tema, antes de que Marian Brey exponga su picante teoría al respecto.

“Voy a ser mal pensada”, advirtió la panelista. “Ella dijo ‘Mi novio tiene la edad de Nati Jota’. Acá el productor ejecutivo pensó lo mismo que yo, estamos muy conectados. ¿No será que al novio de Manguel quizás le gusta Nati Jota e intentó algún tipo de acercamiento?”, dijo Brey, entrando en un terreno realmente explosivo para Romina Manguel.