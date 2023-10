Siempre cercana a sus seguidores, Nati Jota volvió a abrir su corazón en Instagram. Esta vez, para contarles que está atravesando un difícil momento. Sincera, subrayó que sentirse mal siendo adulta y estando soltera es “horrible”.

La conductora de Sería Increíble, que se emite por Olga, compartió una selfie recostada en la cama, tocándose la frente y mirando hacia la cámara con gesto de tristeza. “Llanto de me siento mal y estoy sola, sentirse muy mal siendo adulto y soltero es algo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa... Pero hay algo de ese momento que es ‘ah, no doy más y medio que a nadie le importa’ (aunque te manden mensajitos y todo) sos vos el que se tiene que ir a la farmacia hecho concha a comprarte corticoides para la garganta”, expresó, caída.

“Seguimos en la misma posición, por momentos transpiro y por otros tengo frío, me pasé el día en la cama durmiendo mucho y me siento rara, me da como culpa. Qué pesada. Tomé quince cosas distintas, hay pastillas por doquier, todo obviamente receptado por mi médico”, siguió Nati, en la foto siguiente, hablando a fondo de su cuadro médico.

NATI JOTA REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR A UN MÉDICO Y NO AUTOMEDICARSE

“Automedicarse está mal y yo soy re cagona. Me acuerdo cuando me saqué las muelas de juicio y me moría de dolor, pero no quería seguir tomando el remedio porque había googleado que si tomabas varios días seguidos se te podía romper el intestino y después morir. No me den bola, es algo que googlee, pero tampoco abusen, mejor hablen con un doctor”, cerró, con claridad.