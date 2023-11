En PH Podemos hablar contó Romina Uhrig su fuerte historia familiar. La ex Gran Hermano 2023 relató cómo salvó a su madre cuando tenía pocos años y también se abrió sobre cómo pudo reencontrarse con su padre a través de una red social.

“A los tres días mi hermana se comunica conmigo para decirme ‘papá está mal, tiene cáncer de páncreas’. ‘Los médicos me dijeron que de hoy no pasa’, me contó”.

“Yo a mi papá lo conocí a los 25 años. Me vio hasta el año y como mi mamá decía que mi papá no me iba a ver, que siempre me tenía que llevar ella, hasta que un día dijo ‘si no viene él, que no la vea’. Ella me dejó de llevar y él dejó de verme”, aseguró, en el ciclo.

“A los 25 años entré a Facebook, puse el nombre de su hija, que es mayor que yo, de su primera pareja. Había un montón con el mismo nombre, pero le di clic a un perfil que tenía la foto de un nene. Hay vi la foto de un hombre, yo tenía la imagen de un señor jovencito, y no lo conocí”, rememoró.

ROMINA UHRIG CONFESÓ CÓMO CONOCIÓ A SU PAPÁ A LOS 25 AÑOS

“Vi que en un comentario le ponían ‘feliz cumpleaños, ojos tiernos’. Mis amigas me dicen ‘ojos tiernos’ y empecé a llorar”, detalló.

“Al final lo pude aprovechar tres años a mi papá”, expresó, después de asegurar que apenas la vio, cuando él estaba en coma y ella fingía ser una amiga de su hermana, supo que era su hija.