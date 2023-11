A siete años de conocer al Polaco y a cuatro de apostar de lleno a la pareja, Barby Silenzi rompió en llanto al hablar de la reciente separación.

Visiblemente angustiada, la bailarina argumentó por qué sigue junto al cantante y padre de su hija menor, Abril, tras numerosas crisis y conflictos.

“¿Por qué no lo dejás?”, le preguntó sin filtros Ángel de Brito a Silenzi en LAM. Con sinceridad, Barby respondió: “Porque yo siempre intento. Quiero seguir intentado. Estoy enamorada. Y yo creo en él. Después pasa algo y…”.

“Yo estoy enamorada del Polaco y pienso en las nenas”.

Testigos del dolor de la bailarina, Maite Peñoñori, Nazarena Vélez y Marixa Balli repararon en su tristeza. “¡Ay! Está angustiada”, dijo Maite, sensibilizando con su comentario a Barby.

EL LLANTO DE BARBY SILENZI TRAS LA SEPARACIÓN DEL POLACO

Ángel de Brito: -Pensaste seriamente en dejarlo, decir “me voy, hago mi vida”.

Barby Silenzi: -Sí. En esos momentos él se dio cuenta…

Yanina Latorre: -¿Y por qué volvés?

Marixa Balli: -Porque lo ama.

Barby: -Sí, básicamente es eso. Y por la familia, las nenas.

Ángel: -¿Te pesa el proyecto familiar?

Barby: -Sí. Por ejemplo, el Día de la Madre, que él me dejó sola, yo no iba a ir a la casa. No quería compartir. Pero fui por las nenas, que estuvieron tres días encerradas conmigo. Fui para que ellas disfruten. El día estaba hermoso. Por ahí yo quiero tomar una decisión, pero después pienso en las nenas.