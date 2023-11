El fin de semana pasado, Barby Silenzi le confirmó a Guido Záffora su separación del Polaco, luego de que el cantante contara en Almorzando con Juana que estaban en crisis ¡y después de verlo inesperadamente en Brasil!

La bailarina enfureció con el padre de su hija menor, quien viajó al país vecino para ver la final de la Copa Libertadores, en la que Boca perdió ante Fluminense.

Confirmada la ruptura, Barby salió con amigas a disfrutar de la noche en Buenos Aires. “Así les deseo que tengan buenas noches”, escribió Silenzi, en la publicación que hizo en Instagram, alzando una copa, sonriente y distanciándose de la polémica con el Polaco.

Además de ver la final de Boca-Fluminense, el cantante de cumbia aprovechó su estadía en Brasil para disfrutar de la playa.

EL DESCARGO DE BARBY SILENZI TRAS VER AL POLACO EN BRASIL

“Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias. Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo”, escribió la bailarina en Instagram, sobre el viaje del Polaco a Río de Janeiro.

“Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo hacés te van a empezar a preguntar cosas? Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos”, se despachó.

Barby Silenzi, quien estará en la salsa de tres de Bailando 2023 con El Conejo, agregó: “Estoy aburrida. Leo teorías de lo que les conté”.