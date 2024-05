La gran novedad en cuanto a romances de famosos de esta semana la dio Empezar el día (Ciudad Magazine) cuando contaron que Delfina Gerez Bosco, que hace algún tiempo atrás anunció su separación de Martín Coggi, inició una relación con Ricky Diotto, el ex de María Fernanda Callejón.

Sin embargo, el boxeador se quejó públicamente en una entrevista porque la modelo no le había avisado que estaba en una relación con el odontólogo, y contó que se enteró “por las redes sociales”, dando a entender que estaba ofendido.

“Tenemos una linda amistad, por más que patinó en estos días”, señaló Martín, y de esta manera, Delfina decidió contestarle a Coggi también en Socios del espectáculo donde reconoció que su romance con Diotto es una realidad.

“Somos dos personas solteras pasándola bien”, dijo Delfina, y se despegó de María Fernanda Callejón aduciendo que “con ella nunca laburamos juntas ni nada”; y a continuación explicó por qué se enojó Coggi.

QUÉ RESPONDIÓ DELFINA GEREZ BOSCO A LAS CRÍTICAS DE MARTIN COGGI A SU ROMANCE CON RICKY DIOTTO

“Con Martín estamos bien. Al principio siempre hay alguien que se enoja y yo lo entiendo. Hemos hablado un montón y yo no puedo decir nada malo de él porque lo adoro y a mí me hizo mucho bien”, señaló sobre su ex, a quien conoció en El hotel de los famosos 2.

Delfina explicó que hay altas chances de que vuelva a ver a Coggi en el futuro cercano, probablemente en una reunión de los exparticipantes de El hotel de los famosos y reconoció: “Creo que es un momento de enojo y yo ya lo conozco enojado, entonces entiendo cómo reacciona”.

Martín Coggi, enojado por cómo lo trata Delfina Gerez Bosco en El Hotel de los Famosos 2: Me metés en el freezer y me decís amigo

“Está bien que él se entere por las redes. Qué quiere, que le cuente… Yo le dije que estaba empezando algo. Quizás no se lo dije tipo ‘mañana voy…’. Es raro haber sido pareja y después compartir el mismo grupo y decirle ‘Ah, sabes que estoy saliendo con alguien’. Eso no me parece”, agregó Gerez Bosco.

“Quizás si no le parece la forma o el tiempo o lo que sea, es un tema que yo ya hablé con él y todo. Me habían preguntado si cortamos en marzo y yo dije que sí, pero no sé exacto cuándo corté. No tengo la fecha… Viste que cuando uno tiene familia, la vida misma y conseguir laburo y todo eso hace que no sepa bien la fecha”, cerró la modelo.

