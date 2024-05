Cuando Delfina Gerez Bosco le confirmó a Ciudad que estaba iniciando un romance con Ricardo Diotto, el exmarido de María Fernanda Callejón, el corazón de Martín Coggi se estrujó sin atenuantes.

“Ya hace como dos meses más o menos que con Delfina no continuamos. Tenemos una linda amistad, por más que patinó en estos días”, contó el boxeador en Socios del Espectáculo.

Entonces, blanqueó su indignación con la también exparticipante de El Hotel de los Famosos 2: “Hablamos y se disculpó. Le dije ‘te equivocaste. Esto no es así, esto no es así y esto no es así. Y lo sabés. Lo sabés porque sí, porque me conocés’. Es más, yo pienso que de todas las novias que tuve es la mina que más me conoce”.

Martín Coggi y Delfina Gerez Bosco.

“Con mi primera novia estuve 10 años, pero ella es la que más me conoce, porque me conoció totalmente, al 100 por ciento adentro de El Hotel. Y yo estoy seguro que ningún flaco la va a conocer como la conozco yo”, confesó el hijo de Juan Martín Látigo Coggi.

“Estoy seguro que ningún flaco la va a conocer como la conozco yo”.

En ese punto reconoció su profunda desilusión: “Ella no pensó en mí cuando hizo lo que hizo”.

“Ella no pensó en mí cuando hizo lo que hizo”.

“No está mal que le guste un flaco y que se pongan de novios. Ella me dijo que no están de novios, que se están conociendo. El problema es cómo vengo yo a enterarme y todo lo que me pegan de costado”, protestó.

MARTÍN COGGI Y DELFINA GEREZ BOSCO: DE NOVIOS A AMIGOS CON DERECHOS

El punto de Martín Coggi para decepcionarse con Delfina Gerez Bosco fue que a pesar de haberse separado continuaban encontrándose: Nos llevábamos y creo que nos llevábamos muy bien. O sea, ese es un tema. Obvio, sí que pasaban cosas”.

Delfina Gerez Bosco.

“Yo seguía enamorado de ella. Capaz que me faltaba ver lo que estoy viendo para poder darle pasito al costado. Si vos le generás expectativa a alguien que te ama, ¿cómo lo podés culpar porque se entusiasme?”, admitió el boxeador con el corazón en sus manos.

“Si vos le generás expectativa a alguien que te ama, ¿cómo lo podés culpar porque se entusiasme?”.

Al final, Martín Coggi lamentó haberse enterado por Twitter que Delfina Gerez Bosco estaba con el exmarido de María Fernanda Callejón: “Yo me puse mal, de verdad y después me llamó ella”.