Las idas y vueltas de El Polaco con Barby Silenzi son, por lo menos, recurrentes. Sin embargo, sorprendió la bailarina el último sábado cuando lanzó picantes mensajes desde sus stories que parecerían dedicados al cantante. ¿El motivo? El cumbiero viajó a Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores que disputó Boca con Fluminense… ¡y parece que se armó!

“Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas?”.

“Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas. Ja, ja, ja. No puedo creer tantoooo”, lanzó, desde la red social.

“¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Ay, no entiendo, alguien me explica, porfa”, aseguró, jugando al misterio.

Foto: Captura de TV

BARBY SILENZI LANZÓ FILOSOS CONTRA EL POLACO, TRAS VIAJAR A VER A BOCA EN LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

“Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias, etc. Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo”, siguió.

“Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas?”, arremetió, filosa. “Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos”, se despachó.

Después la bailarina, quien estará en la salsa de tres de Bailando 2023 con El Conejo, no se quedó atrás. “Estoy aburrida, leo teorías de lo que les conté”, escribió, mientras todo apuntaba hacia una nueva pelea con el cantante.