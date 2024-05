Santiago del Moro anunció desde su cuenta oficial de Instagram que Gran Hermano 2023 tendrá un cambio y se trata de una entrada sorpresa.

“Es hoy, 22:30. Ella entra y todo puede pasar. ¡Noche de sorpresas!”, adelantó el conductor del reality show en sus redes sociales sobre el pograma.

Santiago del Moro habló de Gran Hermano 2023.

Si bien se especuló con que la persona que entraría es Andrea, la hermana polémica de Juliana ‘Furia’ Scaglione, pero hasta el momento no se ha confirmado la información.

QUÉ DICE EL TAROT SOBRE EL FUTURO DE FURIA EN GRAN HERMANO 2023

Fabiana Aquín reveló en El Impertinente qué dicen las cartas del tarot sobre el trato privilegiado de la producción de Gran Hermano a Furia y qué le depara el destino en la famosa casa.

“Las energías en el tarot egipcio van cambiando todos los días, permanentemente. Furia va sacar a Emmanuel, él se va proque ella tiene un lado muy oscuro y está muy segura”, dijo la tarotista.

Fabiana Aquín habló del futuro de Furia en Gran Hermano 2023.

Luego, lanzó sin filtros: “Juliana no va a ganar el reality, en esta carta me sale una persona quieta, como si fuera un ataud y verde, lo verde es la salud. Con estas cosas no se puede jugar”.

“Porque cuando uno hace mal para beneciarse o beneficiar a alguien, todo vuelve y no la beneficia en absoluto la entrada de la hermana que hizo varias cosas adentro, los chicos no van a aguantar”, cerró.

