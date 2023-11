Después de cautro años en pareja, con muchísimas idas y vueltas en el medio, Barby Silenzi se hartó de los desplantes de El Polaco y anunció su separación este domingo en vivo en el ciclo Estamos Okey (América) y ahora reveló qué piensa sobre las supuestas infidelidades de su ex.

La bailarina visitó LAM, y allí explicó que decidió cortar su relación con Ezequiel Cwirkaluk al ver al cantante en medio de los desmanes que se generaron entre la hinchada de Boca Juniors y la policía brasileña, ya que se fue del país sin siquiera avisarle.

Barby Silenzi habló luego de que El Polaco afirmara que están en crisis (Foto: Instagram)

“Desde que se fue, ni siquiera me contó cuándo y cómo se iba, porque tenemos una hija que lo extraña; y como que dije que lo nuestro… Si no le importaba decirme nada”, y reconoció que se sintió “separada sin estarlo” a instancias de Ángel de Brito.

BARBY SILENZI CONTÓ POR QUÉ SE RESISTE A CREER EN LAS INFIDELIDADES DE EL POLACO

“Yo siento que no puedo seguir aguantándome esa indiferencia hacia mí”, agregó Barby, y Ángel le preguntó cuánto le importan las infidelidades. “¿Sabés que yo no pienso en eso porque no lo veo a él que me sea infiel a mí?”, contestó la invitada.

“¿No te llegan mensajes de las chicas de los boliches o los recitales?”, quiso saber De Brito, pero Barby negó haber recibido alguno. “Nada, nada, nada, No sé, no me pasa eso de sentir celos sobre una chica o sentir que él se va y ya me está metiendo los cuernos”, reconoció.

El Polaco confirmó que atraviesa una fuerte crisis e pareja con Barby Silenzi. (Foto: Instagram/barbysilenzi1)

“Él estaba en Brasil tomando sol, y acá la hija esperándolo. No la llevó a Disney cuando fue, no la llevó a Europa... ¿Y a Brasil por qué no la llevó si no iba a trabajar?”, se preguntó Barby Silenzi, tras su ruptura con El Polaco de quién reconoció que “sigue enamorada”.

“Sigo enamorada. Yo creo en él, confío en lo que me dice, y después pasa algo, y así… Aparte tuvimos varias discusiones ahora, pero él no salió en la tele a decirlas. ¿Por qué ahora sí? Me gustaría que ya que lo dijo en la tele, que se siente en un programa a contar qué pasó”, cerró.

