Mirtha Legrand se destacó este sábado en la mesaza con su impecable look y se mostró agradecida con todo su equipo de vestuaristas y estilistas por dejarla impactante para su programa de eltrece.

“Vamos a comenzar con nuestros legendarios sábados porque yo soy una leyenda y la leyenda continúa. Miren que vestido en tul hermoso tengo puesto, es una alhaja, es color verde clarito y está íntegramente bordado en perlas”, remarcó.

El look de Mirtha Legrand para La Noche de Mirtha.

Luego, detalló: “Es de Iara Alta Costura. Los anillos y aros miren que belleza son; me peinó Leo Cosenza, mis peinados tienen un éxito, gustan mucho así que muchas gracias y me maquilló Gladys Andrade que me saca 20 años de encima”.

Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha.

MIRTHA LEGRAND AGRADECIÓ EL HOMENAJE QUE LE HICIERON EN LA GALA DE LOS PERSONAJES DEL AÑO

La Chiqui Legrand agradeció en el inicio de La Noche de Mirtha el homenaje que le hicieron en edición 2023 de la Gala de los Personajes del Año de la Revista Gente.

“La fiesta de Gente estuvo fantástica, estaba todo el mundo, me homenajearon y me dieron un premio porque fui la figura que más tapas hizo en la revista desde que salió”, expresó emocionada la conductora.