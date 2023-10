La millonaria colecta de Santiago Maratea para que Independiente pueda saldar su deuda en dólares volvió a generar polémica, ya que Mirtha Legrand cuestionó al influencer por haber lucrado con por su gestión.

“Yo cobré un porcentaje solo de Independiente, del resto no”, precisó Maratea.

Y cuando la conductora de La Noche de Mirtha indagó, el invitado respondió desafiante: “Cobré el 5 por ciento. Tranqui. ¿No? Podría haber sido el 10 por ciento”.

Aunque entre risas pícaras, Santi Maratea aprovechó la intervención de Luis Novaresio para no blanquear cuánto dinero ganó.

LA INCÓMODA JUSTIFICACIÓN DE SANTI MARATEA A MIRTHA LEGRAND

De hecho, pese a que Novaresio halagó la labror de Maratea, a la Diva no le cerró ni un poquito su medio de vida.

“El negocio es raro. No me digan que no es raro...”, exclamó.

E insistió: “¿Cómo se llama esto, que nombre tiene?”.

Al final, Santi Maratea reivindicó su rol de fiduciario de Independiente porque “esa confianza tiene un valor”, aunque a Mirtha parece no haberle cerrado la argumentación.