En complicidad con sus seguidores, Jimena Barón sacó a relucir las fotos retro de cuando visitó a Mirtha Legrand a sus 10 años. La cantante contó que su familia necesitaba la plata y que en ese entonces no había leyes que protegieran a los niños del trabajo infantil.

“En esta foto con Mirtha tenía 10 años. Ya laburaba 12 horas por días porque no existían leyes que protegieran a los niños y mi familia necesitaba la plata, así que durante 7 años de muchísimo trabajo no me pudieron guardar un sope”, expresó Jimena, al pie de la conmovedora imagen.

Acto seguido, contó la historia detrás del look que lució, una falda con flores, una remera de mangas cortas y unas “chatitas” muy lindas. “Me compré la ropa nueva para almorzar con la señora en el CyA de Cabildo”, rememoró la actriz, a corazón abierto.

LA TIERNA ANÉCDOTA DE JIMENA BARÓN CON SU HIJO MOMO COMPRANDO EN CYA

Antes de cerrar, Jime compartió una foto de Momo comprándose ropa de la misma marca que su conjunto para ir a lo de Mirtha a sus 10 años.

“Este es Momo en el CyA de Brasil a sus 9 años. Le dije que se eligiera un conjunto porque me acordaba de mi compra a los 10 para Mirtha”, cerró conmovida.