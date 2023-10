Ya de nuevo en Argentina, Jimena Barón rememoró sus vacaciones en Brasil con su novio, Matías Palleiro, y junto a las fotos más sensuales juntos en la playa se le declaró fuerte.

En las imágenes que posteó en Instagram, se la puede ver luciendo una microbikini dorada y de espaldas, mientras abraza a Matías; muy enamorados, ambos se funden en un apasionado beso.

“Todo mío”, escribió “Tuma”, junto a emojis de duraznos, ¿en referencia a la cola de su novia?, fueguitos y corazones. “Soy toda tuya, con moño”, sentenció Jimena, súper enamorada de su novio, con quien la química es innegable.

JIMENA BARÓN CONTÓ EN QUÉ LUGAR DE SU NUEVA CASA QUIERE TENER SEXO

Jimena Barón alcanzó uno de sus mayores sueños, comprarse una casa. La cantante, que desde hace tiempo vive con su hijo Momo en un departamento, se mostró emocionada en Instagram por la compra de este inmueble.

Además de haber hecho eco de los espacios de su nuevo hogar, reveló dónde tendrá intimidad con su novio, Matias Palleiro. Siempre divertida, la cantante les pidió consejos a sus fanáticas para hacer del lugar favorito de su nuevo hogar un espacio más íntimo.

“¿Cómo se cierran aberturas de una terraza para que no arruine toda la estética y lograr más privacidad y seguridad? Hay un living con chimenea. Seguro me mame y quiera tener relaciones ahí sin salir en el noticiero, pobre Momo, no da”, expresó, entre risas.