Fiel usuaria a las redes sociales, Jimena Barón suele compartir momentos de su día a día junto a su novio, Matías Palleiro, Momo (su hijo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo), paisajes de sus increíbles vacaciones y adelantos de sus trabajos. Sin embargo, en esta oportunidad, la actriz y cantante dio a conocer una noticia más que especial.

“Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”, comenzó diciendo Jimena en Instagram.

“Les comparto, tal vez, mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo”.

“Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises”, agregó, junto a varias fotos donde se la ve en su hogar, con su niño y con los ojos llorosos.

EL PROFUNDO POSTEO DE JIMENA BARÓN, ENAMORADA DE MATÍAS PALLEIRO

Luego de compartir con sus seguidores en varias oportunidades lo feliz que se siente desde que apostó al amor junto a Matías Palleiro, Jimena Barón volvió a abrir su corazón en las redes.

“A mí, con la edad, me dejaron de resultar tan atractivas las diferencias y me empezaron a seducir las coincidencias”, comenzó diciendo la mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, en Instagram Stories.

“Un compañero con el que compartís y coincidís, trae mucha paz y armonía”, agregó, en referencia al hombre que logró conquistarla. Y cerró, emotiva: “Es fácil. Y lo fácil y sencillo, ahora me resulta lo más hermoso”.