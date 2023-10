Jimena Barón alcanzó uno de sus mayores sueños, comprarse una casa. La cantante, que desde hace tiempo vive con su hijo Momo en un departamento, se mostró emocionada en Instagram por la compra de este inmueble.

Además de haber hecho eco de los espacios de su nuevo hogar, reveló dónde tendrá intimidad con su novio, Matias Palleiro. Siempre divertida, la cantante les pidió consejos a sus fanáticas para hacer del lugar favorito de su nuevo hogar un espacio más íntimo.

“¿Cómo se cierran aberturas de una terraza para que no arruine toda la estética y lograr más privacidad y seguridad? Hay un living con chimenea. Seguro me mame y quiera tener relaciones ahí sin salir en el noticiero, pobre Momo, no da”, expresó, entre risas.

LA EMOCIÓN DE JIMENA BARÓN POR HABERSE COMPRADO UNA CASA

“Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso”.

“Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, expresó Jime, entre lágrimas.