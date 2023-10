Ángel de Brito habló con Socios del Espectáculo y confirmó el pedido que Flor de la Ve hizo en el junket de Susana Giménez en Uruguay en contra de Rodrigo Lussich, quien también entrevistó a la diva en el marco de su despedida del teatro.

“Flor ha tenido un montón de desplantes con un montón de compañeros, lo que contó Marixa Balli, lo que contó también Cinthia Fernández en su momento, lo que pasó con Rodrigo en Uruguay”, comentó el conductor de LAM y el cronista le preguntó: “¿Eso fue verdad?”.

Ángel de Brito habló con Socios del Espectáculo.

“Me escribió un periodista de Uruguay, Pablo, que estuvo presente ahí y me contó que Flor apareció por otro lado porque pidió expresamente no cruzarse con Lussich. No sé qué interna tendrán pero evidentemente Flor va dejando problemas por donde pasa”, dijo Ángel.

ÁNGEL DE BRITO HABLÓ DEL DESPLANTE DE FLOR DE LA VE TRAS EL JUNKET DE SUSANA GIMÉNEZ

Ángel de Brito habló con el programa matutino de eltrece sobre el desplante de Flor de la Ve tras el junket de Giménez: “Ella se mandó con esa pavada de decir que Susana no había dado notas en vivo”.

“Susana hizo una rueda de prensa, yo no pude viajar y cuando se lo comento a Gustavo Yankelevich ella le dijo que quería salir en LAM y se arregló el móvil. Lo podríamos haber puesto 8 y 15 pero hasta las 9 y pico Susana estaba haciendo notas”, explicó.

Entonces, De Brito le dijo a Socios del Espectáculo: “Pero yo decidí grabarlo para pasarlo al final del programa, venderlo, como hacemos todos cuando tenemos algo importante y Flor se mandó con esa guachada. Es novata, recién está arrancando en el mundo del chimento”.