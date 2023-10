Desde el momento en que Flor de la Ve decidió ponerse picante sobre las entrevistas que le hicieron Ángel de Brito y los Socios del espectáculo a Susana Giménez, le cayeron críticas no solo de los mencionados sino también de todo el arco periodístico, inclusive de Edith Hermida.

En Bendita hicieron un repaso a conciencia sobre el conflicto entre Ángel de Brito y Flor de la Ve, a la que trató de “mentirosa y mala leche”, que desembocó luego en una arremetida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contra la conductora de Intrusos reprochándole que “no sabe contar chimentos”.

Tras el informe editado por la producción, los panelistas debatieron largamente sobre el pedido de Flor de la Ve de no cruzarse con Lussich en el hotel de las entrevistas, y la decisión de la conductora de mandar al frente a De Brito con el “falso vivo” de la entrevista con Susana, que habría sido grabada.

EDITH HERMIDA APUNTÓ FUERTE CONTRA FLOR DE LA VE, ÁNGEL DE BRITO Y LUSSICH Y PALLARES

“Hay diferencia entre una persona que viene del periodismo y una que no, porque Flor por ahí no tiene cierto oficio que te da la formación periodística, salvo que sea mala, que no creo, sino que no se da cuenta”, dijo Beto Casella, fiel a su estilo.

“No entiendo qué necesidad tiene Florencia de decir que las notas eran grabadas. Me parece que mearle el trabajo a los demás no tiene ningún sentido salvo la mala intención. Si vos vaas, hacés la nota y le das tu impronta está bien”, resaltó Edith Hermida.

“Para mí no se le escapó, claramente está contra ellos”, agregó la panelista, antes de estallar contra todos. “La realidad es que no se quieren nada. Se hacen como los copados, pero no se quieren. Nadie quiere a nadie. Yo si tengo que elegir, elijo a los Socios que hacen comedia como yo”, agregó.

“Si tengo que elegir, me caen bien, pero me parece que no se quieren nada. Tensa calma. Que se pudran todos y sáquense las caretas porque Flor de la Ve no se aguanta a ellos, ellos tampoco se la bancan a ella y a De Brito no lo quiere nadie, chicos”, cerró Edith, alertada por Tamara Petinatto de que mañana tendrá “represalias” de algunos de ellos.

