Luego de que Ángel de Brito revelara que Carmen Barbieri quiere tenerlo como su primera figura invitada en Mañanísima (el ciclo que actualmente conduce por Ciudad Magazine pero está a poco de debutar por la pantalla de eltrece), las angelitas no dudaron en compartir su opción en LAM.

“Ángel, me parece que no va a venir Carmen. Yo creo que no tenés que ir a su programa”, lanzó Fernanda Iglesias, sin filtro, después de escuchar un tape de la presentadora, quien también iría al ciclo de América como parte de un acuerdo.

“No sé. A mí me parece que ella tiene muchas ganas porque ya planeó todo”, respondió De Brito, después de escuchar las palabras de Fernanda, Nazarena Vélez, Maite Peñoñori, Marcela Feudale, Marixa Balli y Yanina Latorre.

“Yo la quiero a Carmen y la respeto. Me parece una gran conductora y sus panelistas (por Pampito y Estefi Berardi) saben que siempre hablo maravillas de ella al aire y fuera del aire como profesional”, agregó el jurado de Bailando 2023.

Y cerró, sin vueltas: “Pero sentí un poco, Carmen, que me estás tendiendo una trampa. Que me va a cruzar con los bailarines, no sé. Algo me va a hacer esta mujer. A mí, la producción me dijo ‘Carmen está feliz de que vengas, está re contenta’”.

FILOSO COMENTARIO DE CARMEN BARBIERI AL HABLAR DEL LUGAR QUE CONSIGUIÓ YANINA LATORRE EN LOS MEDIOS

Luego del furioso descargo que hizo en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) contra Yanina Latorre, la conductora volvió a arremeter contra la panelista de LAM y aseguró que piensa llevarla a juicio.

“Ya hablé con mi abogado para tomar acciones legales. ¿Sabés hace cuánto que me da y me da y yo no le contesto? Nunca hablo mal, ni digo nada de ella. Al contrario, siempre la felicito por cómo conduce el programa. No me lo merezco. Y como no lo merezco, ella sí se merece un regio juicio que le voy a hacer”, comenzó diciendo Carmen en una nota que dio a A la tarde.

“Nada de mediación, vamos a juicio directamente. No quiero que hable más de mí. No es un tema de plata porque yo trabajo, a mí no me mantiene nada. Es un juicio para que pare de hablar de mí”, agregó, contundente.

“No dije que tiene algo personal conmigo porque no me conoce y yo tampoco la conozco a ella, ni sé qué apellido tiene porque Latorre es del marido”, continuó, en referencia a la esposa de Diego Latorre.

Y al ser consultada por el lugar que Yanina se ganó en los medios, Barbieri cerró, filosa: “Sí, claro que sí. Hablando mal de todo el mundo, arruinando matrimonios, lo hace bárbaro a eso. Conmigo no, hasta acá llegó mi amor y es directamente juicio. Lo que está haciendo, está muy mal. No tiene otra cosa que hacer que responderle a la gente. A mí no me quita el sueño esa señora, lo que no quiero es que hable más de mí. Basta, se terminó”.