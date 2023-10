Pampito confesó su tristeza por no poder acompañar a Carmen Barbieri y Estefi Berardi en el nuevo Mañanísima de eltrece y la conductora rompió en llanto al escucharlo.

“¿Vos sentís angustia?”, le preguntó la panelista a su compañero, quien reveló: “Sí, estoy angustiado, cómo no me va a angustiar no seguir con ustedes, pero bueno tengo un contrato firmado”.

Carmen Barbieri en Mañanísima.

Fue entonces cuando Carmen interrumpió: “¿Me estás hablando en serio? Me vas a hacer llorar, ya sé que no podés y tenés tu trabajo. Odio perderte, me da tristeza, pero amo que crezcas”.

LA TRISTEZA DE PAMPITO POR NO PODER SEGUIR EN MAÑANÍSIMA

Pampito se mostró angustiado por tener no poder seguir en Mañanísima cuando pase a eltrece: “Me da muchísima tristeza no podes acompañarlas, yo las quiero un montón a ustedes dos”.

“Los tres hicimos este programa, te pierdo por un tiempo”, le dijo por su parte Barbieri y él cerró: “Siento que es por un tiempo, es una meza de sensaciones porque también estoy feliz por vos porque te lo merecés Carmen, sos buena gente”.