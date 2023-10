Lo que empezó como una interrupción típica en Intrusos entre panelistas, acostumbrados a sus punzantes intervenciones, fue más allá cuando Pampito estalló contra Karina Iavícoli en vivo... ¡y no es la primera vez!

"Nunca me dejás terminar de hablar. Lee Twitter. Nunca dejás terminar de hablar. A todo el mundo lo interrumpís".

El tema era la participación de Javier Milei y Fátima Florez en La Noche de Mirtha, cuando la panelista quiso intervenir cuando él estaba opinando y el periodista de Pampito en Ciudad no lo toleró.

“¡Pará, Pampi!”, lanzó la periodista. “No terminé de hablar. No puedo terminar la idea”, lo cruzó él. “¿Qué estamos? ¿En Intratables?”, ironizó, pero el también panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, 10 hs) expresó su enojo. “No es Intratables. No seas maleducada, no terminé la idea, Karina. Siempre me hacés lo mismo”, lanzó y desató un tenso ida y vuelta.

TREMENDO CRUCE DE PAMPITO CON KARINA IAVÍCOLI EN INTRUSOS: “¡NO SEAS MALEDUCADA!”

K:- Pero bueno, pará un poco.

P:- Nunca me dejás terminar de hablar. Leé Twitter. Nunca dejás terminar de hablar. A todo el mundo lo interrumpís.

K:- ¿Qué tiene que ver el Twitter?

P:- ¡Te dicen que no dejás de hablar nunca!

K:- Ah, bueno. Vos te amparás en Twitter.

P:- Dejá cerrar una vez, una idea.

K:- ¡Bueno, hablate todo! Sí, sí, sí. Es tu casa, hablate todo.

En ese momento, Flor de la Ve intervino para que Pampito pueda terminar con su comentario, mientras Karina se quedó en silencio con una expresión de disgusto. ¡Qué momento!