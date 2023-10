Pampito y Estefi Berardi se anoticiaron minutos antes de salir al aire en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) que Carmen Barbieri no asistiría al programa.

Sorprendidos por el faltazo a último momento, los panelistas indagaron el motivo y Estefi le mandó un audio en vivo a la conductora para saber cómo estaba.

EL SORPREVIO FALTAZO DE CARMEN BARBIERI A MAÑANÍSIMA

Pampito: -Arrancamos una mañana, de lunes.

Estefi Berardi: -Carmen no está. Contemos lo que sabemos.

Pampito: -¿Qué pasó?

Estefi: -Yo me enteré cuando estaba bajando al estudio. Me dijeron: “Carmen no viene”.

Pampito: -Si no entendí mal, me dijo Euge (productora) que se esguinzó un pie.

Estefi: -Le vamos a escribir. Es todo medio en vivo. Esperemos que no sea nasa grave.

Pampito: -Sé que el finde trabajó como una loca. No paró de llenar teatros. Estuvo de gira.

Estefi le mandó un audio en vivo a Carmen: -”Carmencita, estamos en vivo, con Pampito. ¿Te esguinzaste? Nos podés poner en tema, porque no queremos preocupar a la gente”.