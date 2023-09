Como todos los años, Pampita participó en la peregrinación a Luján por la Virgen rodeada de amigas y en un clima de emoción y alegría. Y fiel usuaria a las redes, la modelo compartió momentos de la camina con sus seguidores.

“¡Uy, qué rico todo!”, se sorprendió la jurada de Bailando 2023, en un vivo que transmitió desde Instagram, al ver las delicias que se venden en los puestos que hay en la calle para que los peregrinos puedan parar a comer algo y a descansar.

“¡Vamos! Lo rápido que vamos, increíble. Acá, alguien nos bendice. Que nos bendigan por favor en cada parada. Nos da fuerza la bendición”, relató Pampita, muy emocionada, rodeada de la multitud y sus amigas que la acompañaron en este especial evento.

“Nos regalan agüita, muchas gracias. Más bendición. Llegás recontra bendecido con tanta agua bendita que nos tiran acá”, cerró Ardohain, mientras los usuarios le dedican dulces palabras.

EL PROFUNDO LLANTO DE PAMPITA EN VIVO Y EL CONSUELO DE FER DENTE

“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó.

Fue entonces que el presentador no dudó en entonar este famoso hit y consoló a Pampita al verla a flor de piel y con lágrimas en los ojos: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”.

Por último, Carolina pudo recomponerse y cerró, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.