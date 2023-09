Barby Franco volvió a abrir la “cajita de preguntas” en Instagram con la intención de que sus fieles seguidores le preguntaran todo lo que quisieran.

Entonces, uno de ellos le contó que extrañan mucho a su hija, Sarah Burlando. ¿El motivo? La modelo bajó la intensidad con la que compartía, especialmente a través de sus stories, fotos y videos con la niña.

Voy a empezar a subir menos cosas de ella, para cuidarla”.

“Extrañamos a la pequeña”, le dijeron. Puntapié para que Barby revelara su drástica decisión con respecto a la crianza de su hija. “Ella también, pero voy a empezar a subir menos cosas de ella, para cuidarla”, sentenció la pareja de Fernando Burlando, segura.

¿QUIÉN SERÁ EL PADRINO Y LA MADRINA DE SARAH?

Barby contó si ya eligió al padrino y a la madrina para el bautismo de su hija.

“Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo...”.

“Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres, y nos está costando definirlo”, cerró, sincera.