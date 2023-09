Wanda Nara, que se instaló con su familia en Estambul tras haber recibido su diagnóstico médico, aterrizó por algunos días en su casa en Milán junto a Mauro Icardi y sus chicos. Ni bien llegó, fue corriendo a abrazar a sus “bebés”. Sí, su costosa colección de automóviles negros que estaba estacionada frente a su mansión italiana.

“Cuando volvés a tu casa y encontrás a tus bebés... No, no, no, no, no... Los extrañaba mucho, mucho... Enamorate de quien te mire como yo a mi Mercedes”, se la escucha exclamar a la conductora de MasterChef en el audio del video, súper contenta e ilusionada por el reencuentro con sus lujosos automóviles.

“Cuando volvés a tu casa y encontrás a tus bebés... No, no, no, no, no... Los extrañaba mucho, mucho... Enamorate de quien te mire como yo a mi Mercedes”.

“¿Alguien más esperaba perros corriendo?”, se preguntaron desde la cuenta oficial de Twitter de LAM, divertidos porque Wanda les llama “bebés” a sus autos preferidos, que siguen en Italia a pesar de que ella está viviendo en Turquía.

CUÁNTO CUESTA EL COLEGIO DE LOS HIJOS DE WANDA NARA

Wanda Nara y Mauro Icardi eligieron el British International School, una institución inglesa ubicada en Estambul, para mandar a los chicos.

Para ingresar a ese colegio se debe abonar una cuota anual de 40.050 dólares, 1150 dólares para aplicar y 5350 dólares para registrarse.