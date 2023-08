Luego de que Cecilia “Caramelito” Carrizo decidiera terminar su reciente noviazgo con Coco Sily para darle una nueva oportunidad al amor junto a su exmarido, Damián Giorgiutti –con quien tiene a sus hijos Lorenzo y Benito- la exanimadora infantil habló de su presente sentimental.

“Si bien nos separamos desde diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo fue muy bueno y después pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar. Él dio el primer paso (para separarse y para volver)”, reconoció Caramelito en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta”, agregó.

Sobre su ruptura con el humorista, remarcó: “Esto viene siendo parte de un proceso. Las cosas no se dan de un día para el otro, tanto las rupturas como las recomposiciones”. Por último, ante la consulta sobre si ya volvieron a convivir en familia, la entrevistada cerró: “Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos”.

LA TRISTEZA DE COCO SILY TRAS SU SEPARACIÓN DE CARAMELITO CARRIZO

Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo se separaron tras un mes de noviazgo. Ella, sincera, contó que retomará la relación con su expareja y padre de sus hijos.

En este contexto, el humorista admitió que está muy angustiado por su ruptura amorosa. “Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos”, expresó, sincero, en diálogo con Intrusos.

“No voy a negar que en ese tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es entendible, fue un matrimonio de muchos años”.

Además, remarcó que se siente desilusionado porque pensó que podría construir un noviazgo sólido con Caramelito, pero no resultó.