La polémica que despertó Luis Ventura en medio de la visita de Luis Miguel a Argentina a afirmar que contaba con dos dobles que lo reemplazaban, incluso en el escenario, despertó apoyos, rechazos e incluso risas, como fue el caso de Marisa Brel.

La periodista de El debate de Gran hermano 2022 habló con Juan Etchegoyen sobre los dichos de su colega y afirmó: “Me hace reír mucho Ventura con estas cosas porque es un genio”. “Yo creo que Luis Miguel no es un doble, sino un triple de jamón, queso, lechuga y tomate para comérselo”, agregó.

Recital de Luis Miguel en Argentina (Foto: Twitter)

“Ayer no había persona que no me dijera ‘Decile a Ventura, decile a Ventura’ ¡Qué bárbaro! ¡Qué máquina de titular! ¡Es un genio! ¿Cómo van a decir eso? O sea, yo a Luis Miguel te lo identifico a 10 cuadras. Vos imagínate que haya un doble así de lindo, que baile igual, y que cante así, por Dios”, señaló Brel.

“Es gracioso, pero a la vez es como ‘Dejate de joder’. Semejante talento, lo único que deberíamos hacer es alabarlo. Yo justo grabé cuando Luis Miguel bajó del escenario. La primera vez que baja del escenario a saludar a alguien. nuestro rey con nuestra reina”, dijo Marisa, en referencia al Sol de México y a Mirtha Legrand.

MARISA BREL SALIÓ AL CRUCE DE LUIS VENTURA POR LA IDENTIDAD DE LUIS MIGUEL

Marisa, que contó que estuvo de novia con uno de sus representantes (Luis Varona), contó que vio “decenas y decenas” de shows y compartió “miles de momentos” con el entorno de Luis Miguel por lo que se animó a decir que Luismi “se murió y resucitó”.

“Este chico se murió y resucitó, pobrecito, con la vida que ha tenido, con ese padre que lo único que le reconozco es que le vio su don. Pobrecito, lo que tuvo que ver con vivir con ese padre, lo que le hicieron a su mamá, que siguen jodiendo con que su mamá está viva. Él sabe perfectamente que no es así. Y siguen revolviendo ‘miércoles’ por ahí”, señaló Marisa.

“Yo lo quiero tanto Luis Miguel, que no me gusta que jueguen con él. No me gusta que jueguen con la gente en general, pero yo ayer lo vi mejor que nunca. Está impecable: baila, que hace mucho que no bailaba tanto porque hubo una época que era como Frank Sinatra. Volvió a disfrutar, porque antes me iba con esa sensación que él no lo disfrutaba porque se enojaba”, agregó.

A la hora de definir si le enojaban todas las teorías de Ventura, Marisa se rio. “No te voy a dar ese título porque yo no voy a poner a Ventura en contra, pero me lo tomo con humor. Me da risa. Estaba en el recital y le decía ‘¿Qué te pasa Ventura? acá lo tenés a Luis Miguel’. Si pudiera, lo llevaría a primera fila, pero igual creo que es un juego que hace Ventura porque es muy inteligente Luis.

