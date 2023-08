Las especulaciones de que no sería el verdadero Luis Miguel (53) quien se está presentando en sus shows de Argentina cobraron tanta relevancia que un músico incondicional de su compañía salió a hablar, y fue taxativo.

“Que el doble. Que esto, que lo otro… Chicos por favor. Paren con todo eso”, arrancó Ignacio Kiko Cibrián Galindo (74).

“Es el Micky (sic) de toda la vida”, exclamó el guitarrista que además se desempeña como director musical del Sol mexicano.

Kiko y Luis Miguel en el escenario. (Foto: Captura TV)

“Ninguno es doble. Somos personas reales, de carne y hueso que estamos más que dispuestos a entregarlo todo en el escenario”, enfatizó antes del último recital de Luis Miguel.

CÓMO SE CONOCIERON LUIS MIGUEL Y KIKO CIBRIÁN

La relación profesional de Luis Miguel con Kiko Cibrián se remonta a finales de la década de 1980, hecho que quedó reflejado en la ficción biográfica del astro.

Fue desde el entorno del Sol que lo contactaron para sumarse a la banda del ascendente talento musical, según el guitarrista relató en varias entrevistas.

“Yo a Luis Miguel no lo ubicaba como a la persona que conocí, yo lo ubicaba como un ‘chavito’... me llega la llamada para hacer la audición. Me di cuenta del nivel de este tipo, era una persona que cantaba increíble y en español”.

De hecho, Kiko Cibrián llegó incluso a producir exitosos álbumes de Luis Miguel.

EL GESTO DE ALEJANDRO BASTERI, EL HERMANO MENOR DE LUIS MIGUEL

Para que no haya más dudas sobre la identidad de Luis Miguel, fue el propio Alejandro Basteri, el hermano menor del cantante, quien replicó el video de Kiko Cibrián en Stories.