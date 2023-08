En medio del furor que sigue generando Luis Miguel con sus shows en la Argentina, Mirtha Legrand se convirtió en una de las famosas que fue invitada especialmente por el cantante y, además de ser ovacionada por el público, recibió un regalo especial en medio del recital.

Si bien fueron miles de fanáticos los que pasaron por el Movistar Arena para corear los éxitos del músico, fue la diva quien se llevó un beso especial del ídolo, quien se acercó a saludarla para darle un beso y obsequiarle una flor, tal como se puede ver en el video exclusivo de Ciudad.

En medio de las repercusiones que depertó la presencia de la conductora, Marcela Tinayre dio más detalles de este encuentro en Polémica en el bar, el programa que conduce por América: “Luis Miguel le dio doble beso a mamá y le dijo ‘para mí es un honor que usted esté acá’”, detalló.

Por su parte, Mirtha le dio una nota a TN de Noche donde se mostró muy feliz por haber sido parte de estas presentaciones: “Fue un show maravilloso. Estuvo dos horas y media cantando sin parar. Hacía muchos años que no lo veía, pero fue fantástico. Cuando me estaba por ir, me piden que vuelva porque Luis Miguel había bajado del escenario”.

“Él bajó del escenario, me dio tres besos y una rosa blanca. Fue amoroso y le dije ‘sos un genio, realmente’. Dicen que hay otro que lo reemplaza pero es mentira, tiene una voz increíble, no es un doble”.

Nacho Viale habló tras conocerse que Mirtha Legrand se lesionó en una prueba de vestuario

Luego de conocerse que Mirtha Legrand sufrió una lesión mientras se probaba un vestido, Daniel Ambrosioni tuvo la palabra de su nieto, Nacho Viale, quien llevó tranquilidad a los seres queridos y seguidores de la diva.

“Hay que tener siempre cuidado porque en tu casa y en el lugar que menos podés llegar a pensar, te pueden ocurrir cosas extrañas. Suele suceder en la bañadera, en la cocina, limpiando el piso o hasta probándose un vestido. Este es el caso de lo que le ocurrió a Mirtha Legrand”, comenzó diciendo el panelista de América Noticias.

“Mirtha estaba en su casa, estaba probándose un vestido, y quizás porque hizo un mal movimiento, sufrió una lesión, una especie de fisura en una de sus costillas”, agregó el periodista en el noticiero.

Por último, Ambrosino dio a conocer el mensaje que le hizo llegar Nacho: “Me comuniqué con su nieto, con Nacho Viale, para preguntarle por la Chiqui y me dijo ‘está perfecta’. Esa es la palabra del productor”.