Marisa Brel reveló que fue estafada cuando compró una entrada de reventa para asistir al recital de Luis Miguel en Argentina. Indignada, explicó cómo la estafaron y aclaró que ya van más de 200 personas afectadas.

“Nunca había tenido problemas con esta página, las pagué caras las entradas pero conseguí; primera fila... Imaginate mi ilusión, desde los doce años sigo a Luis Miguel. Fui sola al recital, me fui manejando y encima fue un día donde no me sentía bien”, comenzó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Cuando puse el QR para entrar, me dijeron que la entrada era trucha, que las entradas eran solamente físicas... Me estafaron”.

Acto seguido, contó qué pasó cuando quiso entrar al recital. "Cuando puse el QR para entrar, me dijeron que la entrada era trucha, que las entradas eran solamente físicas... Me estafaron", se lamentó, antes de contar que ya se puso en contacto con otras persona que sufrieron lo mismo.

MARISA BREL REVELÓ QUE HAY MÁS DE 200 ESTAFADOS

“Yo la compré, pagué con la tarjeta, me llegó un mail, duró todo una hora y media esto; justamente para que no haya estafas en los conciertos de Luis Miguel, decidieron que las entradas sean físicas. No me voy a arriesgar a perder tanto dinero, ayer me escribió un montón de gente, cientos de personas me escribieron que les pasó lo mismo, los estafaron”, se lamentó.

“La gente del Movistar Arena se portó súper bien y me consiguieron una entrada; estaba ahí desarmada y me puse a llorar de gratitud, pude entrar gracias a Dios, pero yo hablo para que no le pase a nadie más, más de 200 personas estafaron, no puede ser”.

Finalmente, reveló que pudo asistir al show, ya que la ayudaron a conseguir otra entrada, esta vez, válida. “La gente del Movistar Arena se portó súper bien y me consiguieron una entrada; estaba ahí desarmada y me puse a llorar de gratitud, pude entrar gracias a Dios, pero yo hablo para que no le pase a nadie más, más de 200 personas estafaron, no puede ser”, cerró, aún triste por la situación.