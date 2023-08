A poco de que todas las figuras de Bailando 2023 se lucieran en la foto oficial del programa –que está a punto de debutar bajo la conducción de Marcelo Tinelli por América- Carolina “Pampita” Ardohain respondió las consultas de los influencers invitados y sorprendió con sus declaraciones.

“¿Cómo se viene el jurado este año?”, fue la consulta que le hicieron llegar a la modelo que estará acompañada por Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. Y, fiel a su sinceridad, Pampita se confesó: “Más picante que nunca, así que prepárense”.

Si bien el ciclo aún no salió al aire, los participantes ya se convirtieron en nota antes de pisar la pista. Una de las cosas que se supo fue que Alexis “el Conejo” ya estaría interesado en una concursante tras ponerle punto final a su historia de amor con Coti Romero: “Coti y Conejo, todo mal, mal, mal”, lanzó Ángel de Brito en LAM. Y fue por más al revelar qué famosa (que también estará en el certamen de baile) habría captado la atención del joven: “El Conejo ya anda revoloteando por Juli Castro”.

“Avísenle a Momi Giardina”, cerró el presentador, divertido, alertando a la famosa humorista e influencer sobre el incipiente acercamiento que estaría teniendo su hija con el Conejo.

LOLA LATORRE ENCARÓ A ÁNGEL DE BRITO EN LA FOTO DE BAILANDO 2023

A poco de que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, Ángel de Brito –que será uno de los jurados del certamen- entrevistó a una de las que será participante, Lola Latorre, y mantuvo un divertido ida y vuelta en vivo.

Así fue el ida y vuelta de Ángel con Lola en LAM:

Ángel: -Con el baile, ¿cómo venimos? ¿Del 1 al 10?

Lola: -No sé… ¿7? ¿6?

A: -¿Te cruzaste con los jurados ya?

L: -No, con ninguno, vos sos el primero. Me están diciendo que me vas a poner malas notas.

A: -¿Quién te dijo?

L: -La gente.

A: -Son mentiras… por ahora. Si bailás bien, no; si bailás mal, veremos.

L: -Ojalá que bien.